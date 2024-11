Best Images/Alamy Na zdjęciu: Jannik Sinner

Mecz Sinner – Ruud, gdzie obejrzeć?

W drugim półfinałowym meczu ATP Finals, lider światowego rankingu Jannik Sinner zmierzy się z Casperem Ruudem. Obaj zawodnicy mieli do tej pory tylko dwukrotnie okazję spotkać się na korcie. Oba spotkania zakończyły się wygranymi Sinnera. Należy jednak wspomnieć, że po raz ostatni mierzyli się w 2021 roku. Reprezentant Włoch do sobotniego meczu przystąpi w roli murowanego wręcz faworyta do zwycięstwa. Rywalizację będzie można oglądać zarówno w TV, jak i online.

Sinner – Ruud, transmisja w TV

Mecz Sinner – Ruud rozegrany zostanie w sobotę (16 listopada) o godzinie 20:30. Transmisja z meczu będzie dostępna w telewizji. Będzie można go obejrzeć na kanale Polsat Sport 2.

Sinner – Ruud: transmisja za darmo

Sobotni pojedynek Sinner – Ruud można obejrzeć za darmo. Rywalizację można śledzić za pośrednictwem usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp należy spełnić dwa proste warunki/

Rejestracja konta w STS za pośrednictwem naszej strony (z tego linku) Postawienie dowolnego zakładu za min. 2 zł w ciągu 24h przed meczem (lub live) Transmisja z meczu Sinner – Ruud zostanie odblokowana. Przejdź do sekcji “zakłady live”, wybierz mecz i oglądaj

Sinner – Ruud, typ kibiców

Kto awansuje do finału ATP Finals? Sinner

Ruud Sinner

Ruud 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Sinner – Ruud? Transmisja z meczu Sinner – Ruud będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2 i w usłudze STS TV z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Sinner – Ruud? Spotkanie Sinner – Ruud odbędzie się w sobotę (16 listopada) o godzinie 20:30.

