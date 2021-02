Dzisiaj o godzinie 20:15 rozegrany zostanie mecz Premier League: Sheffield – Chelsea. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Sheffield – Chelsea. The Blues z celem przybliżenia się do czołówki

Podopieczni Thomasa Tuchela do swojego meczu podejdą, chcąc kontynuować serię bez porażki. Od momentu, gdy Niemiec objął stery nad zespołem, to Chelsea nie zaznała smaku porażki w lidze. Do swojej niedzielnej potyczki The Blues podejdą po wygranych derbach z Tottenhamem 1:0.

Z kolei gospodarze są zespołem broniącym się w tym sezonie przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Kilka dni temu Sheffield jednak złapało oddech, pokonując 2:1 West Bromwich Albion, z którego prawdopodobnie niebawem odejdzie Kamil Grosicki. Ogólnie team Chrisa Wildera ostatnio walczy o ligowy byt, ponieważ w pięciu ostatnich spotkaniach wygrał trzykrotnie.

Więcej o meczu Sheffield – Chelsea w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Sheffield – Chelsea: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Bramall Lane będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Sheffield – Chelsea transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Canal+ Family. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Przemysław Rudzki.

Sheffield – Chelsea, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Sheffield – Chelsea: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.