Z meczu Sevilla – Barcelona: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (27 lutego) o godzinie 16:15. Spotkanie na Ramon Sanchez Pizjuan odbędzie się w ramach La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Sevilla – Barcelona. Starcie sąsiadów w tabeli

Bardzo interesująco zapowiada się druga dzisiejsza potyczka w ramach 25. kolejki ligi hiszpańskiej. Sevilla przed rozegranie meczu plasuje się na pozycji czwarte, a lokatę wyżej są Katalończycy. Obie ekipy dzieli różnica zaledwie dwóch punktów.

Zespół Julena Lopteguiego do starcia podejdzie, mogąc pochwalić się sześcioma z rzędu zwycięstwami w lidze. Ciekawe jest też to, że Sevilla nie straciła gola w żadnym z pięciu ostatnich meczów La Liga. Tymczasem Barca w lidze hiszpańskiej pozostaje bez porażki od 14 spotkań. Ostatnio o sile Blaugrany na własnej skórze przekonała się Osasuna, przegrywając 0:2.

W tym roku obie ekipy miały już okazję grać ze sobą w Pucharze Króla. Andaluzyjczycy wygrali 2:0. Ogólnie jednak w sześciu ostatnich zespołach między oboma zespołami częściej górą była Barcelona, która wygrywała trzykrotnie. W dwóch spotkaniach miał natomiast miejsce remis. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Sevilla – Barcelona, w tym typy bukmacherskie.

Sevilla – Barcelona: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Ramon Sanchez Pizjuan będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu La Liga: Sevilla – Barcelona transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Skomentują je Piotr Laboga i Leszek Orłowski.

Sevilla – Barcelona, transmisja online

Transmisja sobotniego meczu Primera Division będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Sevilla – Barcelona: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.