Sassuolo – AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Giallorossi mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranych derbach. Zielono-czarni chcą się natomiast przełamać po dwóch porażkach. Emocji na MAPEI Stadium na pewno nie zabraknie. Chcesz zobaczyć to spotkanie? W tym miejscu dowiesz się gdzie i o której można zobaczyć mecz Sassuolo – AS Roma w telewizji i w internecie.

US Sassuolo – AS Roma, gdzie oglądać

10 punktów dzieli obie drużyny w ligowej tabeli. AS Roma plasuje się przed środową potyczką na szóstej pozycji z 25 punktami. Tymczasem na 13. miejscu znajduje się Sassuolo.

Giallorossi w ostatnim czasie notowali sinusoidalną dyspozycję. Roma przegrywała z Napoli i Lazio. Z kolei wygrała z Hellas Werona. Tymczasem Neroverdi w pięciu ostatnich meczach zaliczyli cztery porażki.

US Sassuolo – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie będzie oczywiście transmitowane w polskiej telewizji. Spotkanie będzie emitowanie na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki oraz Filip Kapica.

US Sassuolo – AS Roma, transmisja na żywo za darmo

US Sassuolo – AS Roma, transmisja online

US Sassuolo – AS Roma, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy sugerują, że faworytem potyczki są goście. Kurs na wygraną Romy oscyluje w granicach 2,20.

