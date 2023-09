fot. Imago / Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Filip Starzyński

Ruch Chorzów – Stal Mielec, gdzie oglądać

Ruch Chorzów jest zespołem, będącym bez wygranej od czterech spotkań. W tym czasie Niebiescy zaliczyli dwie porażki i dwa remisy. Ostatnia wygrana 14-krotnego mistrza Polski miała miejsce 28 lipca, gdy chorzowianie pokonali Łódzki KS (2:0).

Stal Mielec to natomiast zespół przede wszystkim swojego stadionu. W roli gospodarza zespół Kamila Kieresia nie przegrał od dziewięciu meczów. Z kolei na wyjazdach mielczanie nie odnieśli zwycięstwa od 22 kwietnia, ponosząc od tamtej pory cztery porażki i remis. Ostatnio z placu gry na tarczy w roli gościa ekipa z Mielca schodziła w Częstochowie, przegrywając z Rakowem (0:2).

Ruch Chorzów – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Potyczka w Gliwicach będzie oczywiście transmitowana w telewizji i to aż na trzech antenach. Mecz będzie emitowany na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Ruch Chorzów – Stal Mielec, transmisja online

Batalie w ramach PKO Ekstraklasy można oglądać nie tylko w tradycyjnej formie, ale też w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

Ruch Chorzów – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem starcia są gospodarze. Kurs na wygraną Ruchu został oszacowany na 2.35. Tymczasem wariant na zwycięstwo Stali kształtuje się w wysokości 3.10.

Ruch Chorzów Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 07:48 .

