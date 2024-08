Ruch Chorzów - Pogoń to drugi piątkowy mecz w ramach trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch – Pogoń, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów to jeden z kandydatów do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy jednak na starcie rozgrywek Betclic 1. Ligi czują niedosyt, bo mają na swoim koncie cztery punkty. Chorzowianie wygrali z Odrą Opole (2:0). Niemniej tylko punkt wywalczyli w starciu ze Zniczem Pruszków (0:0).

Pogoń Siedlce to natomiast ligowy outsider, który ma kłopot z odnalezieniem się w rzeczywistości na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek rozgrywek w pierwszej kolejce uległ Chrobremu Głogów (1:2). Z kolei z Odrą Opole siedlczanie kończyli rywalizację już z bagażem czterech bramek (1:4).

Ruch – Pogoń, transmisja w TV

Piątkowe spotkanie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na lokalnej antenie TVP Katowice. Transmisja zacznie się o godzinie 19:50. W studiu przed meczem gościem Maurycego Sklorza będzie Daniel Paszek. Mecz skomentują z kolei Tadeusz Danisz i Tomasz Podgórski.

Ruch – Pogoń, transmisja online

Rywalizacja Ruch – Pogoń zacznie się w piątek o godzinie 20:00 i będzie dostępna w internecie. Spotkanie będzie emitowane na TVPSport.pl i skomentują je Marcin Feddek oraz Tomasz Łapiński. Ponadto mecz będzie można także obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch – Pogoń, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu 0% wygraną Pogoni 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Ruchu

wygraną Pogoni

remisem

Ruch – Pogoń, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu kształtuje się w wysokości 1.37. Remis wyceniono na 4.75. Z kolei wariant na wygraną Pogoni oszacowano na 7.30.

Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 1.37 4.75 7.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2024 09:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Ruch – Pogoń? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w internecie na stronie TVPSport.pl i na antenie TVP Katowice w telewizji. Kiedy odbędzie się mecz Ruch – Pogoń? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (2 sierpnia) o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.