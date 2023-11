fot. Imago / Jacek Prondzyński / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Woś

Ruch – Korona, gdzie oglądać

Ruch Chorzów po trzech z rzędu awansach w trakcie Czasu Odbudowy aktualnie przeżywa niezwykły Czas Cierpienia. Drużyna jest bez zwycięstwa od 14 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Nawet zmiana trenera z Jarosława Skrobacza na Jan Wosia nie wpłynęła na przerwanie serii bez wygranej. Punktem zwrotnym my być trzeci występ na Stadionie Śląskim.

Korona Kielce to natomiast ekipa, która w ostatnich tygodniach nie przegrywa. Drużyna Kamila Kuzery nie przegrała od siedmiu meczów. Niemniej wygrała tylko dwa razy i zaliczyła pięć remisów. Do potyczki z Niebieskimi podejdzie po podziale punktów z Jagiellonią Białystok.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Ruch – Korona, transmisja na żywo w TV

Rywalizację na Stadionie Śląskim będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 i zacznie się o godzinie 15:00.

Ruch – Korona, transmisja online

Spotkanie Ruch – Korona będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Ruch – Korona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Ruchu 19% Wygraną Korony 49% Remisem 33% 43 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Ruchu

Wygraną Korony

Remisem

Ruch – Korona, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem do zwycięstwa według ekspertów są gospodarze. Wariant z wygraną Ruchu został oszacowany na 2.70. Z kolei opcja na zwycięstwa Korony została oszacowana na 2.79. Remis wyceniono na 3.40.

Ruch Chorzów Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2023 10:46 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.