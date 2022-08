Ruch – Górnik Łęczna: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (11.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna to ostatni mecz w ramach piątej kolejki Fortuna 1 Ligi. Niebiescy przystąpią do tej potyczki, chcąc wrócić na pozycję lidera rozgrywek. Zielono-czarni chcą natomiast przede wszystkim opuścić strefę spadkową. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję z meczu Ruch – Górnik w telewizji i online.

1. liga Ruch Chorzów Górnik Łęczna 2.21 3.35 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2022 10:54 .

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Ruch Chorzów przystąpi do czwartkowej batalii, mogąc pochwalić się bilansem 10 punktów na koncie. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. Ostatnio Niebiescy w pokonanym polu pozostawili Stal Rzeszów (3:2).

Górnik Łęczna to natomiast drużyna, która w pierwszej fazie sezonu zmierza w do eWinner 2 Ligi. Na razie Zielono-czarni mają tylko dwa oczka na koncie. Jednocześnie spadkowicz z PKO Ekstraklasy nie wygrał jeszcze żadnego meczu w tej kampanii. W poprzedniej serii gier Górnik podzielił się punktami z Resovią (1:1).

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Starcie w Chorzowie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie pokazany na antenie Polsat Sport. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:30.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, transmisja za darmo

Ruch Chorzów na starcie sezonu to jedna z najładniej grających ekip w Fortuna 1 Lidze. Mimo wszystko Niebiescy z pokorą podchodzą do tego, co ma miejsce. Jednocześnie podopieczni Jarosława Skrobacza twardo stąpają po ziemi, będąc świadomym, że jeszcze w tej kampanii pojawią się na ich drodze schody.

Mecz Ruch – Górnik będzie można zobaczyć także dzięki usłudze Polsat Box Go. Bukmacher Fuksiarz przygotował natomiast promocję, dzięki której można skorzystać z pakietu sportowego w usłudze przez 30 dni za darmo. Aby móc korzystać z pakietu, to trzeba spełnić konkretne warunki.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, transmisja online

Spotkanie Ruch Chorzów – Górnik Łęczna będą mogli obejrzeć także użytkownicy online. Transmisja z meczu będzie dostępna na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna nie tylko na urządzenia mobilne, ale też na Smart TV. Batalia zacznie się o 20:30.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Kurs na wygraną Niebieskich wynosi mniej więcej 2,13-2,21.

