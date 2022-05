PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Janoszka

Ruch – Motor: transmisja w TV i stream online. W niedzielne popołudnie w Chorzowie kibiców czeka piłkarskie święto. Obie drużyny przystąpią do spotkania z jednym celem – awans do pierwszej ligi. Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie w telewizji i za pośrednictwem internetu.

2. liga. Baraże o 1. ligę Ruch Chorzów Motor Lublin 2.35 3.35 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2022 09:34 .

Ruch Chorzów – Motor Lublin, gdzie obejrzeć

Ruch Chorzów do niedzielnego barażowego spotkania przystąpi mając po swojej stronie atut własnego boiska. Trudno jednak mówić o tym, że Ruch jest zdecydowanym faworytem do awansu. W półfinałowej rywalizacji Niebiescy dopiero po dogrywce pokonali 1:0 Radunię Stężyca, natomiast Motor nie dał żadnych szans w wyjazdowym meczu Wigrom Suwałki (4:0).

Lepsze wspomnienia po bezpośrednich spotkaniach w tym sezonie mają piłkarze Ruchu, którzy w sierpniowym meczu wygrali w Lublinie 2:1, natomiast mecz w Chorzowie zakończył się bezbramkowym remisem.

Niedzielne spotkanie, które rozpocznie się godzinie 17:00 toczyć się będzie w gorącej atmosferze. Kto będzie górą i będzie świętował awans do pierwszej ligi? Sprawdź nasze typy na mecz Ruch – Motor.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, transmisja na żywo w TV

Decydujące o awansie do pierwszej ligi spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Transmisja ze spotkania Ruchu z Motorem będzie dostępna na kanale TVP Sport. Mecz, który zaplanowany jest na godzinę 17:00, skomentuje Sławomir Kwiatkowski.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, transmisja online

Barażowy finał pomiędzy Ruchem i Motorem można obejrzeć także online. Transmisja za pośrednictwem internetu będzie dostępny na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Ruch Chorzów – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Niebiescy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. Głównie z tego względu bukmacherzy dają Ruchowi nieco szanse na zwycięstwo.

