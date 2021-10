Roma – Napoli: gdzie oglądać mecz w ramach dziewiątej kolejki Serie A? Bardzo interesująco zapowiada się dzisiejsza potyczka z udziałem podopiecznych Jose Mourinho oraz Luciano Spallettiego. Obie ekipy podejdą do tego starcia w różnych nastrojach po spotkaniach w europejskich pucharach. Transmisja z tego meczu będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online. W tym materiale możesz poznać szczegółowe informacje na ten temat.



AS Roma Serie A

24/10/2021 18:00 Stadio Olimpico

SSC Napoli

Mecz Roma – Napoli dzisiaj, gdzie oglądać

AS Roma przystąpi do starcia z liderem ligi włoskiej, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranym dotkliwie boju z Bodo/Glimt. Rzymianie ulegli drużynie z Norwegii w Lidze Konferencji aż 1:6. Była to jednocześnie druga z rzędu porażka Giallorossich, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniej team z Rzymu był zmuszony uznać wyższość Juventusowi, przegrywając 0:1.

Tymczasem Napoli podejdzie do konfrontacji z zespołem ze Stadio Olimpico, będąc cały czas na fali wznoszące. Azzurri w Serie A mogą pochwalić się passą ośmiu kolejnych zwycięstw. Ostatnio ekipa z Neapolu w lidze włoskiej okazała się lepsza od Torino, wygrywając w lidze 1:0. Z kolei w miniony czwartek o sile Napoli na własnej skórze przekonali się zawodnicy Legii Warszawa, przegrywając 0:3.

Mecz Roma – Napoli, transmisja TV

Spotkanie Roma – Napoli będzie naturalnie transmitowane w telewizji. Mecz na żywo będzie do zobaczenia na antenie Eleven Sports 2. Pierwszy gwizdek w starciu zabrzmi o godzinie 18:00. Tymczasem pięć minut wcześniej zacznie się relacja z tego spotkania, które zostanie skomentowane przez duet: Julian Kowalski i Filip Kapica.

Roma – Napoli, transmisja online

Nie tylko w telewizji będzie dostępna transmisja z konfrontacji na obiekcie w Rzymie w niedzielny wieczór. Mecz Roma – Napoli będą mogli zobaczyć również użytkownicy internetu. Transmisja z jednego z niedzielnych hitów dziewiątej kolejki ligi włoskiej będzie dostępna na stronie internetowej ElevenSport.pl i poprzez platformę Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

Roma – Napoli, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów szanse obu ekip na zwycięstwo są porównywalne. Wskazują to kursy bukmacherskie, który prezentujemy poniżej.

Gdzie obejrzeć mecz Roma – Napoli? Spotkanie Roma – Napoli, które rozegrane zostanie w ramach Serie A, będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się mecz Roma – Napoli? Spotkanie pomiędzy Romą a Napoli rozegrane zostanie 24 października (niedziela) o godzinie 18:00.

