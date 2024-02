fot. Imago / Buzzi Na zdjęciu: Olivier Giroud

Rennes – Milan, gdzie oglądać?

Stade Rennes i AC Milan to ekipy, które wydają się w podobnej dyspozycji. Ekipa z Ligue 1 w ostatnich dziesięciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała tylko raz. Rossoneri to natomiast drużyna, mająca za sobą ligową porażkę z Monzą (2:4). Wczesniej jednak kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa.

W pierwszym starciu francusko-włoskiej rywalizacji górą był Milan. Mediolańczycy tydzień temu wygrali różnicą trzech goli po trafieniach Rubena Loftus-Cheeka (dwie bramki) i Rafaela Leao. Taka zaliczka sprawia, że włoska ekipa zagra bez wątpienia z większym spokojem. Sprawdź typy na mecz Stade Rennais – AC Milan.

Rennes – Milan, transmisja w TV

Rywalizacji z udziałem Stade Rennais – AC Milan nie będzie można obejrzeć w tradycyjny sposób. Spotkanie nie będzie emitowane w żadnej telewizji.

Rennes – Milan, transmisja online

Starcie Stade Rennes – AC Milan będzie można śledzić dzięki usłudze Viaplay. Mozna z niej korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:45.

Rennes – Milan, kursy bukmacherów

Eksperci przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Kurs na zwycięstwo Rossonerich kształtuje się w wysokości 2.55-2.60. Z kolei opcja na wygraną gospodarzy została wyceniona na 2.70-2.75.

