Reims – PSG: transmisja na żywo w TV oraz stream online. PSG po remisie w Lidze Mistrzów z Benfiką Lizbona wraca do zmagań na ligowych boiskach. W meczu 10. kolejki Ligue 1 rywalem paryżan będzie siedemnaste w tabeli Reims. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Reims – PSG, gdzie oglądać

Trudno się spodziewać, by siedemnaste w tabeli Reims zdołało w jakikolwiek sposób postawić się PSG. Gospodarze są dopiero na siedemnastym miejscu w tabeli, a ponadto w ostatnich tygodniach spisują się dosyć słabo. Reims nie potrafi zwyciężyć już od czterech kolejnych ligowych pojedynków.

PSG znajduje się w kapitalnej formie w tym sezonie. Pod wodzą Galtiera zespół z Paryża ma na swoim koncie tylko dwa remisy licząc wszystkie rozgrywki: z Monaco w Ligue 1 i z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów. Wszystkie inne rywalizacje zakończyły się po myśli paryżan. Wszystko wskazuje na to, że i w sobotę będzie podobnie.

Reims – PSG, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie 10. kolejki Ligue 1 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 2 oraz CANAL+ Sport 5. Początek meczu o godzinie 21:00.

Reims – PSG, transmisja za darmo

Sobotnie starcie pomiędzy Reims a PSG będzie można również obejrzeć na stronie initernetowej polskiego bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy jednak spełnić dwa bardzo proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL a następnie zagraj w ciągu 24h przed transmisją dowolny kupon. To wszystko. Dzięki temu uzyskasz dostęp do mecz Reims – PSG.

Reims – PSG, transmisja online

Serdecznie zachęcamy też do obejrzenia sobotniego spotkania Reims – PSG w usłudze CANAL+ Online. Ponadto korzystając z naszej oferty możesz zaoszczędzić aż 144 zł! Wystarczy, że zdecydujesz się wykupić od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, za który zapłacisz jedynie 240 zł zamiast 384. Standardowy miesięczny pakiet z dostępem do kanałów Eleven Sports i Polast Sport Premium kosztuje 64 zł.

Reims – PSG, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem jest PSG, a typy na wygraną gości wynoszą około 1,30. Zdecydowanie większe kursy znajdziemy na zwycięstwo Reims, które oscylują wokół 9,00.

