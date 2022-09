Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – RB Lipsk: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jak pokazał wynik starcia z Borussią Dortmund, zmiana trenera podziałała otrzeźwiająco na piłkarzy RB Lipsk. Marco Rose już na początku swojej pracy z Bykami został rzucony na głęboką wodę. Najpierw mierzył się w Bundeslidze z Borussią Dortmund, teraz czas na Real Madryt w Lidze Mistrzów.

W tym sezonie Real Madryt może pochwalić się stuprocentowym współczynnikiem zwycięstw. Nawet bez Karima Benzemy udaje mu się wygrywać i dopisywać do swojego konta kolejne punkty. To Królewscy są naturalnie faworytem spotkania w Lidze Mistrzów z RB Lipsk.

RB Lipsk fatalnie rozpoczął sezon, co kosztowało posadę Domenico Tedesco. Na stanowisku trenera zastąpił go Marco Rose i od razu zaczął z wysokiego C – wygraną z Borussią Dortmund aż 3:0. W środę czeka go kolejne poważne wyzwanie – wywieźć punkty z Santiago Bernabeu.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Real Madryt – RB Lipsk.

Starcie Real Madryt – RB Lipsk będzie oczywiście transmitowane w polskiej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 3 od godziny 21:00.

Starcie na Estadio Santiago Bernabeu można też zobaczyć w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – otrzymacie wówczas szansę zaoszczędzić aż 90 złotych!

1-miesięczny dostęp – 45 zł

6-miesięczny dostęp – 180 zł (zamiast 270 zł)

Niewielkie szanse na zwycięstwo w tym meczu daje się gościom. Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Real Madryt.

Real Madryt RB Lipsk 1.60 4.75 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2022 12:10 .

