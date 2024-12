Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Pachuca, gdzie oglądać?

Real Madryt, jako triumfator rozgrywek Ligi Mistrzów, uzyskał prawo gry w finale turnieju o Puchar Interkontynentalny. Rywalem Królewskich w tym meczu będzie meksykańska Pachuca, która w drodze do finału pokonała Botafogo i Al-Ahly.

Murowanym faworytem do zwycięstwa w środowym meczu jest Real Madryt. Trudno się spodziewać w tym wypadku innego rozstrzygnięcia niż wygrana przedstawiciela Europy. Królewscy z pewnością będą chcieli dołożyć to trofeum do swojej bogatej już kolekcji. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna za pośrednictwem internetu.

Real Madryt – Pachuca, transmisja w TV

Mecz o Puchar Interkontynentalny pomiędzy Realem Madryt i Pachucą rozegrany zostanie w środę (18 grudnia) o godzinie 18:00 polskiego czasu. Niestety transmisja z tego meczu nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można jednak obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu.

Real Madryt – Pachuca, transmisja online

Środową rywalizację Realu Madryt z Pachucą będzie można śledzić zupełnie za darmo na platformie streamingowej FIFA+. To jedyny sposób na legalne obejrzenie tego meczu w naszym kraju.

Kurs 300 na zwycięstwo Realu Madryt

Przy okazji tego meczu można skorzystać ze specjalnej oferty GOBET. Osoby, które założą konto z kodem promocyjnym GOAL, będą mogli postawić zakład na wygraną Realu Madryt po kursie 300. Poniżej wyjaśniamy zasady oferty.

Zarejestruj konto w GOBET z kodem promocyjnym GOAL. Zweryfikuj konto i zaznacz wszystkie zgody marktingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład na wygraną Realu Madryt w meczu z Pachucą Jeżeli Real odniesie zwycięstwo, otrzymasz od GOBET bonus w wysokości 300 zł

Real Madryt – Pachuca, kto wygra?

