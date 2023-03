IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Liverpool, gdzie oglądać?

Pierwsze spotkanie pomiędzy Realem Madryt i Liverpoolem nie zawiodło fanów Królewskich, jak i postronnych kibiców. Zawiedzeni mogli być jedynie sympatycy The Reds, którzy musieli uznać wyższość swojego rywala ze stolicy Hiszpanii. Drużyna Juergena Kloppa co prawda po kwadransie gry prowadziła u siebie 2:0, ale ostatecznie mecz zakończył się wygraną 5:2 Realu Madryt.

Sprawa awansu do ćwierćfinału wydaje się być rozstrzygnięta, jednak rozgrywki Ligi Mistrzów w przeszłości widziały nie takie powroty. Liverpool na Santiago Bernabeu z pewnością będzie chciał jeszcze postraszyć rywali, a to na co go stać pokazał w ligowym meczu z Manchesterem United, w którym rozgromił swojego rywala 7:0. Czy Real może być już pewny gry w kolejnej rundzie? Czy Liverpool stać na odwrócenie losów rywalizacji? Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Liverpool.

Real Madryt – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe spotkanie na Santiago Bernabeu w Madrycie rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu Real Madryt – Liverpool będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 2 i TVP1.

Real Madryt – Liverpool, transmisja online

Za pośrednictwem internetu rywalizację o awans do najlepszej ósemki rozgrywki można śledzić korzystając z usługi CANAL+ online. Nadawca oferuje teraz atrakcyjną promocję, dzięki której można zaoszczędzić 60 zł. Przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony za półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz tylko 354 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje zaledwie 59 zł.

Real Madryt – Liverpool, kursy bukmacherskie

Przed rewanżowym spotkaniem bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną w drugim meczu dają gospodarzom. Real Madryt przystąpi do tego spotkania w komfortowej sytuacji, mając możliwość kontrolowania wydarzeń od pierwszej minuty.

Real Madryt Liverpool FC 2.30 3.90 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2023 07:09 .

