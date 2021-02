Z meczu Real Madryt – Getafe: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (9 lutego) o godzinie 21:00. Spotkanie na Estadio Alfredo di Stefano odbędzie się w ramach odrabiania zaległości z 1. kolejki La Liga. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Real poważnie osłabiony

Real Madryt do wtorkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiony, ale nadal uważany jest za zdecydowanego faworyta do zdobycia kompletu punktów. Szkoleniowiec Zinedine Zidane w meczu z Getafe nie będzie mógł skorzystać z długiej listy kontuzjowanych zawodników. Nadal ma jednak do dyspozycji zawodników, którzy przynajmniej teoretycznie nie powinni mieć problemów z ograniem najbliższego rywala.

W ostatni weekend sporo problemów Realowi sprawiła ostatnia w tabeli Huesca, która na początku drugiej połowy wyszła na prowadzenie. Bohaterem Królewskich okazał się jednak Raphael Varane, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i zapewnił swojej drużynie ważne trzy punkty.

Teraz rywalem Realu Madryt będzie Getafe, które w ostatnich trzech kolejkach zdobyło tylko jeden punkt. W rozegranym w weekend spotkaniu musiało zdecydowanie uznać wyższość Sevilli, która u siebie wygrała pewnie 3:0. Kilkanaście dni wcześniej Getafe wysoko przegrało również z Athletic Bilbao (1:5).

Nie ma więc wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tego meczu są gospodarze. Więcej o meczu Real Madryt – Getafe, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Real Madryt – Getafe: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Estadio Alfredo di Stefano w Madrycie będzie dostępny w polskiej telewizji. Z zaległego meczu 1. kolejki La Liga: Real Madryt – Getafe transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Piotra Laboga i Leszek Orłowski.

Real Madryt – Getafe: Transmisja online

Transmisja z wtorkowego meczu La Liga będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Real Madryt – Getafe: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.