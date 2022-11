PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt – Celtic: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Królewscy do ostatniej kolejki nie mogą być pewni rozstawienia przy losowaniu par 1/8 finału Ligi Mistrzów. By tak było, muszą pokonać Celtic. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Real Madryt – Celtic, gdzie oglądać

Real Madryt rozpoczął rozgrywki Ligi Mistrzów, jak na obrońcę tytułu przystało. Już na półmetku fazy grupowej Królewscy byli pewni awansu, ale później spuścili z tonu. Tylko punkt w dwóch ostatnich meczach sprawił, że Los Blancos nadal nie wiedzą, czy wyjdą z pierwszego miejsca. Wciąż jednak zależą od siebie. Jeżeli pokonają u siebie Celtic, niestraszny im RB Lipsk.

A Szkoci pokazali, że tak wymagająca grupa ich przerasta. Dwukrotnie urwali punkty Szachtarowi, ale na tym osiągnięcia się kończą. Co prawda The Bhoys świetnie prezentują się w swojej lidze, ale na triumf na Santiago Bernabeu to może nie wystarczyć.

Real Madryt – Celtic, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Santiago Bernabeu obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Real Madryt – Celtic, transmisja online

Zapowiadające się pasjonująco starcie Ligi Mistrzów będzie dostępne również za pośrednictwem internetu. Co musisz zrobić, by uzyskać dostęp do transmisji? Po pierwsze, wejdź na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – możesz wtedy zaoszczędzić aż 96 złotych!

6-miesięczny dostęp – 288 zł (zamiast 384 zł)

Real Madryt – Celtic, kursy bukmacherskie

To Królewscy są wielkimi faworytami nadchodzącego pojedynku. Bukmacherzy nie mają co do tego wątpliwości.

Real Madryt Celtic Glasgow 1.27 7.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2022 08:24 .

