Real Madryt – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.10.2024)

Real Madryt – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Real Madryt rozpoczął sezon 2024/25 Ligi Mistrzów od pewnego zwycięstwa nad Stuttgartem (3:1). Jednak już w następnym meczu niespodziewanie uległ Lille (0:1) we Francji. Obrońcy tytułu z pewnością będą chcieli szybko zrehabilitować się na Santiago Bernabeu. W wtorkowe starcie dwóch finalistów poprzedniej edycji Ligi Mistrzów zapowiada się jako jedno z najciekawszych w 3. kolejce fazy grupowej. Borussia Dortmund, która zdobyła komplet punktów i prowadzi w tabeli, może postawić poprzeczkę bardzo wysoko. Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Borussia Dortmund.

Real Madryt – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Wtorkowe spotkanie między pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund będzie dostępne w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Starcie skomentują Michał Mitrut i Jakub Kręcidło.

Real Madryt – Borussia Dortmund: stream online

Mecz Real – Borussia w ramach trzeciej kolejki Ligi Mistrzów będzie również dostępny w internecie, dzięki usłudze usłudze CANAL+ online. Żeby uzyskać dostęp do meczu, należy wykupić pakiet Super Sport. Cena abonamentu to 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów PKO BP Ekstraklasy.

Real Madryt – Borussia Dortmund: sonda

Real Madryt – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Jeśli zamierzasz obstawić to spotkanie, warto rozważyć ofertę przygotowaną przez bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Kurs na zwycięstwo Królewskich to mniej więcej 1.45, co wskazuje na ich rolę zdecydowanego faworyta. Z kolei triumf Borussii Dortmund wyceniany jest na około 6.60. Tymczasem remis na Santiago Bernabeu został wyceniony na około 5.25.

Real Madryt Borussia Dortmund 1.45 5.25 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2024 06:45 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Borussia Dortmund? Transmisja meczu będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Borussia Dortmund? Mecz zostanie rozegrany we wtorek, 22 października. Początek starcia na Santiago Bernabeu o godzinie 21:00.

