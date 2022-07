Ruch – Puszcza: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (30.07.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice to hit trzeciej kolejki Fortuna 1 Ligi, biorąc pod uwagę sytuację w tabeli. Niebiescy po rozegraniu dwóch meczów mają na swoim koncie cztery oczka. Tymczasem zespół Tomasza Tułacza legitymuje się sześcioma punktami. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w internecie, bo żadna polska telewizja nie pokaże potyczki Ruch – Puszcza.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, gdzie oglądać

Ruch Chorzów w sezonie 2022/2023 może imponować na starcie. Niebiescy jak na razie, licząc także Fortuna Puchar Polski, rozegrali trzy spotkania. Zanotowali w nich dwa zwycięstwa i remis. Punktami chorzowianie podzielili się ze SKRĄ Częstochowa (1:1). Z kolei zwycięsko Ruch wychodził z bojów z Chrobrym Głogów (2:0) i Zniczem Pruszków (2:0) w Pucharze Tysiąca Drużyn.

Puszcza Niepołomice to natomiast największa niespodzianka tej edycji Fortuna 1 Ligi. Podopieczni Tomasza Tułacza byli skazywani na walkę o utrzymanie. Tymczasem fakt jest taki, że Puszcza po dwóch kolejka jest jedyną ekipą na zapleczu PKO Ekstraklasy z sześcioma punktami.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na stadionie w Chorzowie zapowiada się ciekawie. Aczkolwiek żadna telewizji nie przeprowadzki transmisji z tego boju.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, transmisja za darmo

Ruch miał okazję mierzyć się z Puszczą tydzień przed startem nowego sezonu ligowego. W próbie generalnej Niebiescy wygrali 1:0. Z kolei ostatnia batalia z udziałem obu teamów w Chorzowie zakończyła się wiktorią gości. Miało to miejsce w maju 2018 roku.

Spotkanie Ruch Puszcza będzie można zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Tak się z kolei składa, że bukmacher Fuksiarz przygotował super promkę, dzięki której można uzyskać dostęp do pakietu sportowego na miesiąc za darmo. Jednocześnie można uzyskać dostęp między innymi do takich anten jak CANAL+ Sport, Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium. Co trzeba zrobić, aby aktywować pakiet? Prezentujemy szczegółowe informacje poniżej.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, transmisja online

Starcie Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice będzie transmitowane na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, jak i na Smart TV. Mecz zacznie się o 20:00.

Ruch Chorzów – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy odrobinę większe szansa na końcowy triumf dają podopiecznym Jarosława Skrobacza. Kurs na wygraną Ruchu w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,49.

