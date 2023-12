IMAGO / eu-images Na zdjęciu: Xavi Simons

RB Lipsk – Young Boys, gdzie oglądać

Szósta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów ma to do siebie, że mecze w jej ramach dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to starcia o wszystko wśród ekip, które wciąż walczą o swój byt. Drugie to pojedynki ekip, które już wcześniej poznały swoją przyszłość. Tak jest też w związku ze starciem RB Lipsk z Young Boys Berno. Byki ze stajni Red Bulla są już pewne zajęcia drugiego miejsca i awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Z kolei Szwajcarzy wiedzą już, że zakończą rywalizację na trzecim miejscu w grupie i zagrają na wiosnę w Lidze Europy. Możemy zatem spodziewać się, że gospodarze wyjdą na środowy mecz w nieco rezerwowym składzie.

RB Lipsk – Young Boys, transmisja na żywo w TV

Spotkanie obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

RB Lipsk – Young Boys, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

RB Lipsk – Young Boys, kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego meczu.

