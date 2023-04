PressFocus Na zdjęciu: Raphael Guerreiro

RB Lipsk – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?

W środę poznamy kolejnych półfinalistów Pucharu Niemiec. We wtorek z rozgrywkami sensacyjnie pożegnał się Bayern Monachium, co oczywiście otwiera szanse innych drużyn na triumf. W środę dużych emocji możemy spodziewać się na Red Bull Arena w Lipsku, gdzie miejscowy RB Lipsk podejmował będzie Borussię Dortmund.

Według bukmacherów to właśnie gospodarze, przede wszystkim z racji rozgrywania meczu u siebie, mają większe szanse na sukces. Ale Borussia do Lipska również udaje się tylko w jednym celu, jakim jest wywalczenie awansu. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie i jesteśmy przekonani, że obejrzymy w nim bramki.

Spotkanie RB Lipsk – Borussia Dortmund będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

RB Lipsk – Borussia Dortmund, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund rozegrany zostanie w środę (5 kwietnia) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, a skomentują go Patryk Mirosławski i Tomasz Zieliński.

RB Lipsk – Borussia Dortmund, transmisja online

Zupełnie darmowa transmisja z tego spotkania będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Zagraj dowolny zakład w ciągu 24h przed transmisją (lub na live)

RB Lipsk – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Trudno w tej parze wskazać zdecydowanego faworyta do awansu do finału. Atutem RB Lipsk zwiększającym jego szanse jest na pewno możliwość rozegrania tego meczu przed własną publicznością. Widać to również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów.

RB Lipsk Borussia Dortmund 2.27 3.80 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2023 14:50 .

