Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Reklama

Raków – Pogoń: gdzie oglądać?

W ramach 12. kolejki PKO Ekstraklasy, Raków Częstochowa na własnym boisku podejmie Pogoń Szczecin. Medaliki znajdują się w znakomitej formie. Wygrali cztery mecze z rzędu przed październikową przerwą na kadrę. Mogą też pochwalić się najlepszą defensywą w całej lidze. Podopieczni Marka Papszuna stracili ledwie cztery bramki. Portowcy w poprzedniej kolejce ograli Piasta Gliwice (1:0), a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Grek Efthymios Koulouris. Sprawdź nasze typy na mecz Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin.

Raków – Pogoń: transmisja w TV

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin rozegrane zostanie w niedzielę (20 października) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3.

Reklama

Raków – Pogoń: stream online

Rywalizację w Częstochowie będzie można śledzić także w internecie. Transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów PKO Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Pogoń: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa 0% Remis 0% Pogoń Szczecin 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Raków Częstochowa

Remis

Pogoń Szczecin

Raków – Pogoń: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem niedzielnego hitu w PKO Ekstraklasie jest Raków Częstochowa. Kurs na zwycięstwo Medalików wynosi około 1.80. Tymczasem kurs na triumf oscyluje na poziomie 4.90. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 1.80 3.75 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2024 07:46 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin? Mecz odbędzie się w niedzielę (20 października) o godzinie 17:30.

Gdzie oglądać spotkanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.