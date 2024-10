Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: przewidywania

To będzie prawdziwy hit 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa na własnym stadionie podejmie zespół Pogoni Szczecin. Oba zespoły w tym sezonie należą do najlepszych w lidze i są w bardzo dobrej formie. Medaliki aktualnie zajmują 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 23 punków, zaś Portowcy są na lokacie numer 6. i mają 19 oczek. To jednak gracze Rakowa wygrali cztery swoje ostatnie mecze i są w wyśmienitej formie. Pogoń gra w kratkę i ma problemy na wyjazdach. Wydaje się więc, że faworytem są byli mistrzowie Polski. Mój typ na to spotkanie: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

To Raków Częstochowa może pochwalić się czteroma ligowymi zwycięstwami z rzędu. Ostatnio pokonali oni zespół Radomiaka Radom 2:0, a wcześniej okazywali się lepsi od Puszczy Niepołomice, Zagłębia Lubin oraz Legii Warszawa. Ostatnia strata punków to potyczka z Piastem Gliwice na własnym stadionie, było wówczas 0:1.

Z kolei Pogoń Szczecin w ostatnich pięciu meczach gra ewidentnie w kratkę. Trzy zwycięstwa i dwie porażki i to przeplatane między sobą. Przed przerwą na kadrę wygrali oni z Piastem Gliwice 1:0, wcześniej jednak ulegli GKS-owi Katowice 1:3, ale wygrali także z Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: historia

W poprzednim sezonie drużyny te mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Najpierw w Szczecinie padł remis 1:1, a następnie w maju pod Jasną Górą lepsza okazała się drużyna Rakowa Częstochowa, która zwyciężyła 2:1. Ostatni raz Pogoń Szczecin pokonała zespół Medalików w styczniu 2021 roku, wtedy było 1:0 w meczu w Częstochowie. Od tamtego momentu Raków był lepszy aż sześć razy.

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin: transmisja

Spotkanie Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin rozegrane zostanie w niedzielę (20 października) o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3.

Transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów PKO Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

