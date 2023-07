Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo ciekawe zapowiada się drugi sobotni mecz w PKO Ekstraklasy. Dla mistrza Polski będzie to próba generalna przed batalią z Karabachem Agdam. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Raków Częstochowa w sobotnie popołudnie zacznie rywalizację o obronę mistrzostwa Polski. Pierwszym przeciwnikiem drużyny Dawida Szwargi będzie będzie Jagiellonia Białystok, a spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Limanowskiego.

Czerwono-niebiescy podejdą do potyczki po wyeliminowaniu Flory Tallinn z eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków jednocześnie w sobotę rozegra ostatni mecz przed starciem z Karabachem Agdam. Drużyna Adriana Siemieńca ma z kolei za sobą wygrany sparing z Zemplin Michalovce (1:0).

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Drugie sobotnie spotkanie, które odbędzie się w Częstochowie, będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Transmisje z meczów Ekstraklasy można śledzić nie tylko w telewizji, ale także w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki przy Limanowskiego są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa został oszacowany na 1.37.

Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok

