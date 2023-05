IMAGO / Newspix / Natanael Brewczyński Na zdjęciu: Roberto Alves

Radomiak – Widzew, gdzie oglądać?

Radomiak przed tygodniem wygrał z Wartą Poznań i obecnie plasuje się na dziesiątym miejscu w PKO Ekstraklasie. Widzew jest pozycję wyżej, ale obie ekipy mają taką samą ilość punktów po 32. kolejkach. Zarówno Radomiak jak i Widzew nie muszą już przejmować się walką o utrzymanie i w niedzielnym pojedynku bez presji mogą powalczyć o lepsze miejsce na koniec sezonu. Łodzianie mają na swoim koncie aż pięć porażek w ostatnich sześciu meczach, dlatego z pewnością chcieliby poprawić swój bilans.

Radomiak – Widzew, transmisja na żywo w TV

Pojedynek z Radomia między Radomiakiem i Widzewem będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Widzew, transmisja online

Jak każdy mecz PKO Ekstraklasy, tak i ten można obejrzeć również w Internecie w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Radomiak – Widzew, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania w oczach bukmacherów jest Radomiak. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 2,15.

Radomiak Widzew Łódź 2.12 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2023 09:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak – Widzew? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Radomiak – Widzew? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 21 maja, o godzinie 15:00.

