Radomiak – Stal: transmisja w telewizji oraz stream online. W pierwszym niedzielnym meczu dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które przed sezonem uznawane były za kandydatów do spadku. Obecnie nie muszą się jednak tym martwić. Mecz zobaczymy zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy również sposób pozwalający na odebranie dostępu zupełnie za darmo.

Stadion Broni Radom Ekstraklasa Radomiak Stal Mielec 1.86 3.50 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 10:27 .

Radomiak – Stal, gdzie obejrzeć

Radomiak Radom jest jedną z rewelacji obecnego sezonu i przed niedzielnym meczem zajmuje piąte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Stal spisywała się nieco słabiej, ale zajmując 11. miejsce ma ośmiopunktową przewagę nad strefą spadkową. Tym samym w Mielcu nie muszą się raczej obawiać o ligowy byt.

Do niedzielnego meczu w roli faworyta przystąpią gospodarze, którzy w tym sezonie przed własną publicznością doznali tylko jednej porażki. Z kolei Stali udało się wygrać do tej pory tylko dwa wyjazdowe mecze.

Niedzielne spotkanie beniaminków rozpocznie się o godzinie 12:30. W pierwszej ich konfrontacji w tym sezonie górą była Stal, która wygrała skromnie 1:0. Radomiak z pewnością będzie chciał się zrewanżować. Sprawdź typy na mecz Radomiak – Stal.

Radomiak – Stal, transmisja na żywo w TV

Spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy, będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Pojedynek w Radomiu skomentują Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Radomiak – Stal: transmisja na żywo za darmo

Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Sport 3, który wchodzi w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo otrzymać dostęp na 30 dni do tego pakietu. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez Fuksiarza, a poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Radomiak – Stal, transmisja online

Transmisja online z meczu Radomiak – Stal będzie dostępna w usługach Canal+ online i Polsat Box Go. Do drugiej z nich można odebrać dostęp za darmo na najbliższy miesiąc. Warunki tej oferty przedstawiliśmy powyżej.

Radomiak – Stal, kursy bukmacherskie

Bardzo solidnie spisujący się w tym sezonie w meczach u siebie Radomiak Radom jest uznawany przez bukmacherów za faworyta tego spotkania.

