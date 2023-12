PressFocus Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Radomiak – Lech, gdzie oglądać

Piłkarze Lecha Poznań muszą w ostatnim czasie mierzyć się ze sporą krytyką. A wydawałoby się przecież, że trzecia lokata w PKO BP Ekstraklasie ze stratą sześciu punktów do lidera to nie najgorszy wynik. Tyle, że Kolejorzowi ewidentnie brakuje stabilności. Na pięć ostatnich kolejek wygrał zaledwie dwa razy. Nie jest to wynik gwarantujący walkę o trofea. W sobotę podopieczni trenera van den Broma zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Gospodarze zajmują ósme miejsce i tracą do najbliższych rywali dziewięć oczek. Z pewnością wyjazdowe zwycięstwo uspokoiłoby nieco fanów Kolejorza. Nie będzie jednak o to łatwo.

Radomiak – Lech, transmisja na żywo w TV

Mecz obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Lech, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Radomiak – Lech, kursy bukmacherskie

To Kolejorz ma większe szanse na zgarnięcie trzech punktów – przynajmniej zdaniem bukmacherów.

Radomiak Lech Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 09:33 .

