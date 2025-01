Puchar Anglii 2025: gdzie oglądać? Czy jest transmisja?

Gavin Rodgers/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za Puchar Anglii na londyńskim Wembley

Puchar Anglii 2024/25: czy jest transmisja?

W drugi weekend stycznia 2025 roku do rywalizacji w rozgrywkach o Puchar Anglii przystępują kluby Premier League. Większość z nich, w ramach trzeciej rundy, zmierzy się z drużynami z niższych klas rozgrywkowych. Nie zabraknie jednak także hitów. O awans do czwartej rundy zagrają ze sobą Arsenal i Manchester United.

Polskich kibiców z pewnością interesują pucharowe występy drużyn, którym kibicują na co dzień. W poprzednim sezonie mieli okazję śledzić rywalizację w Pucharze Anglii na kanałach Eleven Sports 1. Był to jednak ostatni sezon w którym ta stacja posiadała w swojej ofercie prawa do pokazywania tych rozgrywek. Umowa nie została przedłużona.

Niestety tutaj mamy złe wiadomości dla fanów angielskiej piłki. Żadna polska stacja telewizyjna nie nabyła praw do pokazywania rozgrywek Pucharu Anglii w sezonie 2024/25. Oznacza to, że transmisje nie będą dostępne. Meczów nie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu.

Niewykluczone, że któraś z telewizji zdecyduje się na wykupienie praw do pokazywania Pucharu Anglii od kolejnych, decydujących rund. Na razie jednak nie w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji.