PSG – Monaco: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mistrzowie Francji notują wymarzone wejście w sezon. Czy zespół z Księstwa popsuje nastroje faworyzowanym przeciwnikom? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

PSG – Monaco, gdzie oglądać

Można zaryzykować stwierdzenie, że u progu sezonu Paris Saint-Germain jest jedną z najefektowniejszych drużyn występujących w czołowych ligach. Mistrzowie Francji imponują polotem, liczbą zdobywanych bramek, ale i organizacją w defensywie. Czyli czymś, z czym jeszcze niedawno nikt ich nie kojarzył.

Czy AS Monaco stać na przerwanie paryskiej imprezy? W ostatnim meczu między tymi drużynami padł zaskakujący rezultat – 3:0 dla ekipy z Księstwa. Teraz trudno jednak spodziewać się powtórki z rozrywki. Oba zespoły są w zupełnie innym miejscu. Na przykład Monaco znajduje się na 11. miejscu w tabeli Ligue 1, z zaledwie czterema punktami na koncie.

PSG – Monaco, transmisja na żywo w TV

Szlagier ligi francuskiej obejrzysz na kanałach Eleven Sports 3 oraz CANAL+ Sport 2.

PSG – Monaco, transmisja na żywo za darmo

Transmisję z meczu Ligue 1 dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

PSG – Monaco, transmisja online

Każdy z kanałów, na których transmitowane będzie spotkanie pomiędzy PSG a AS Monaco znajduje się w ofercie CANAL+ Online. By uzyskać dostęp do transmisji meczu wejdź na stronę canalplus.com i wykup sportowy abonament.

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

To mistrzowie Francji są, przynajmniej według bukmacherów, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia.

Paris Saint-Germain AS Monaco 1.22 8.00 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2022 07:55 .

