W środę (13 stycznia) o godzinie 21:00 rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Francji: PSG – Marsylia. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

PSG – Marsylia: pierwsze trofeum w sezonie

W środowy wieczór na Stade Bollaert-Delelis RC Lens dojdzie do pojedynków dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu. Mistrz Francji i zdobywca Pucharu Francji Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympique Marsylią. Stawką tego spotkania będzie Superpuchar Francji. W ostatnich siedmiu edycjach trofeum za każdym razem trafiło w ręce paryżan. Będzie to również okazja dla nowego trenera PSG Mauricio Pochettino do sięgnięcia po pierwsze trofeum w roli trenera tego klubu.

PSG w ostatnich tygodniach spisywało się ze zmiennym skutkiem, wygrane mecze przeplatając stratą punktów. W ostatni weekend paryżanie nie mieli natomiast problemów z pokonaniem u siebie Stade Brest (3:0). Marsylia z pięciu ostatnich ligowych meczów wygrała zaledwie jeden i przed środowym meczem o Superpuchar nie ma po swojej stronie zbyt wielu argumentów.

PSG będzie chciało również zrewanżować się za Marsylii za ligowy mecz z początku obecnego sezonu. Pojedynek na Parc des Princes zakończył się bowiem niespodziewaną wygraną gości 1:0. Sprawdź również naszą pełną zapowiedź meczu PSG – Marsylia.

PSG – Marsylia: transmisja na żywo w TV

Środowy mecz na stadionie w Lens będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania o Superpuchar Francji: PSG – Marsylia transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 i Canal+ Sport 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00.

PSG – Marsylia: transmisja online

Transmisja ze środowego meczu o Superpuchar Francji, który rozegrany zostanie w Lens będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz PSG – Marsylia: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.