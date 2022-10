PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Maccabi Hajfa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed paryżanami teoretycznie najłatwiejszy mecz w grupie. Czy po jego zakończeniu będą się cieszyć z awansu do fazy pucharowej? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Parc des Princes Liga Mistrzów, gr. H Paris Saint-Germain Maccabi Hajfa 1.12 10.0 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 06:50 .

PSG – Maccabi Hajfa, gdzie oglądać

Paris Saint-Germain swoim ostatnim “dwumeczem” z Benfiką znacznie utrudniło sobie pozornie łatwe zadanie. Na dwie kolejki przed końcem nadal wszystkie ekipy mają bowiem otwartą drogę do awansu, choć paryżanom i lizbończykom jest do niego znacznie bliżej. Wtorkowy rywal mistrzów Francji, Maccabi Hajfa, ma na koncie o pięć oczek mniej od swego przeciwnika. Jeśli dziś gospodarze wygrają, Izraelczycy nie będą już nawet mogli marzyć o grze w Lidze Mistrzów na wiosnę. Inna sprawa, że przy tak nierównej postawie Juventusu, mogą wygryźć Starą Damę z Ligi Europy.

PSG – Maccabi Hajfa, transmisja na żywo w TV

Nadchodzący mecz na Parc des Princes obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 5.

PSG – Maccabi Hajfa, transmisja online

PSG – Maccabi Hajfa, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to paryżanie są wielkimi faworytami najbliższego spotkania.

