PSG - Dortmund: transmisja w TV i online. Jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegrane zostanie we wtorek na Parc des Princes. Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG - Dortmund.

IMAGO/Jonathan Moscrop/Sportimage Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Dortmund, gdzie oglądać?

Już bez Neymara i Lionela Messiego do rywalizacji w Lidze Mistrzów przystąpi we wtorek Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji w pierwszym spotkaniu grupy F zmierzą się z Borussią Dortmund. W następnych tygodniach czekają ich także pojedynki z AC Milan i Newcastle United. Na papierze paryżanie są faworytem do wygrania grupy, ale niewątpliwie czeka ich trudna przeprawa w każdym meczu.

Pierwsze spotkanie zespół Luisa Enrique rozegra przed własną publicznością nad Parc des Princes. Piłkarzy PSG interesuje w tym spotkaniu tylko wygrana, ale gości z Dortmundu do stolicy Francji przyjechali z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Sprawdź nasze typy na mecz PSG – Dortmund.

PSG – Dortmund, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 1. kolejki fazy grupowej PSG – Dortmund odbędzie się we wtorek (19 września) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2. Rywalizację obu zespołów skomentują Piotr Przybysz i Maciej Żurawski.

PSG – Dortmund, transmisja online

Walkę na Parc des Princes będzie można również śledzić online. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24 będzie można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji i zaoszczędzić aż 204 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz jedynie 240 zł, czyli 40 zł miesięcznie.

PSG – Dortmund, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną PSG 40% remisem 40% wygraną Dortmundu 20% 10 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną PSG

remisem

wygraną Dortmundu

PSG – Dortmund, kursy bukmacherów

PSG do wtorkowego meczu przystąpi w roli faworyta, również zdaniem bukmacherów. Rozważając typ na wygraną gospodarzy można liczyć na kurs sięgający 1.80.

Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 1.80 4.40 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2023 11:13 .

Gdzie obejrzeć mecz PSG – Dortmund? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 2 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Dortmund? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (19 września) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.