Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Arsenal, gdzie obejrzeć?

We wtorek awans do finału Ligi Mistrzów wywalczył Inter Mediolan, który po szalonym dwumeczu wyeliminował FC Barcelonę. W środę dołączy do niego Paris Saint-Germain lub Arsenal. Zdecydowanie bliżej awansu są paryżanie, którzy w pierwszym meczu w Londynie wygrali 1:0. Teraz będą bronić tej zaliczki przed własną publicznością. Spotkanie na Parc des Princes zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem Kanonierzy zrobią wszystko, aby odrobić stratę i przechylić szalę awansu na swoją stronę. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w TV, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSG – Arsenal, transmisja w TV

Rewanżowy mecz PSG – Arsenal rozegrany zostanie w środę (7 maja) o godzinie 21:00. Mecz w TV będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport. W CANAL+ spotkanie skomentują Piotr Glamowski i Tomasz Wieszczycki, natomiast na TVP komentatorami będą Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.

PSG – Arsenal, transmisja online

Za pośrednictwem internetu rywalizację PSG z Arsenalem będzie można oglądać na platformie CANAL+ online. Teraz możesz otrzymać dostęp na 3 miesiące za darmo, co pozwoli również na obejrzenie finałowego meczu Ligi Mistrzów. Aby otrzymać kod na pakiet Super Sport wystarczy spełnić poniższe warunki promocji przygotowanej przez Fortunę.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją na uzyskanie dostępu do platformy CANAL+ online jest wykupienie dostępu bezpośrednio na jej stronie. Aktualnie pakiet Super Sport, obejmujący wszystkie kanały CANAL+ kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

PSG – Arsenal, sonda

Kto awansuje do finału? PSG

Arsenal PSG

Arsenal 0 Votes

Paris Saint-Germain – Arsenal, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do rewanżowego spotkania przystąpi PSG, które nie tylko ma po swojej stronie zaliczkę z pierwszego meczu, ale również atut własnego boiska. Bukmacherzy również upatrują w zespole gospodarzy faworyta do wygranej w rewanżu.

Paris Saint-Germain Arsenal 2.15 3.70 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2025 07:30 .

Gdzie obejrzeć spotkanie PSG – Arsenal? Mecz PSG – Arsenal będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Extra 1, TVP1 i TVP Sport i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz PSG – Arsenal? Mecz rozegrany zostanie w środę (7 maja) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.