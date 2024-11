PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Wrona

Projekt – Maaseik, transmisja na żywo

Siatkarze Projektu Warszawa rozpoczną we wtorek rywalizację w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu zmierzą się we własnej hali z Maaseik. Mecz rozegrany zostanie w ramach grupy A, w której rywalizować będą również zespołu BR Volleys i ACH Ljubljana. Projekt jest uznawany za murowanego faworyta do zwycięstwa we wtorkowym meczu. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Projekt – Maaseik, transmisja w TV

Mecz Projekt – Maaseik rozegrany zostanie we wtorek (12 listopada) o godzinie 20:30. Transmisja az tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1.

Projekt – Maaseik, transmisja za darmo

Rywalizację w siatkarskiej Lidze Mistrzów można oglądać także za darmo. Darmowa transmisja z meczu Projekt – Maaseik będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

O której gra Projekt Warszawa?

Spotkanie Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów z zespołem Maaseik odbędzie się we wtorek (12 listopada) o godzinie 20:30.

Projekt – Maaseik: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Projekt – Maaseik? Mecz Projekt – Maaseik można obejrzeć w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. O której mecz Projektu w Lidze Mistrzów? Spotkanie Projekt – Maaseik rozgrane zostanie we wtorek (12 listopada) o godzinie 20:30.

