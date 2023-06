PressFocus Na zdjęciu: Dominik Zadora

Prime Show MMA 5: gdzie oglądać?

W ramach gali Prime Show MMA 5, która odbędzie się w Hali Orbita we Wrocławiu, odbędzie się 12 pojedynków. Kilka z nich zapowiada się niezwykle ciekawie. Poza walką wieczoru, w której Don Kasjo zmierzy się z Japońskim Drwalem, do klatki wyjdą między innymi Paweł “Prezes FEN” Jóźwiak czy Jacek Murański. Kibice, którzy nie będą mieli możliwości zasiąść w sobotni wieczór na trybunach, mogą obejrzeć całą galę dzięki transmisji w systemie PPV. Dostęp do niej można uzyskać na oficjalnej stronie organizatora primemma.tv. To jedyny sposób na obejrzenie gali w sposób legalny. Sprawdź także gdzie obstawiać Prime MMA 5.

Prime Show MMA 5 PPV: cena, gdzie kupić?

Jedyną legalną opcją na obejrzenie sobotniej gali Prime MMA Show 5 jest skorzystanie z udostępnionej przez organizatorów oficjalnej transmisji w systemie PPV. Uzyskanie do niej dostępu wymaga wykupienia dostępu na stronie primemma.tv, który jest dostępny w dwóch pakietach cenowych.

Podstawowym pakiet, który obejmuje transmisję gali w jakości HD 720p kosztuje 34,99 zł. Dopłacając pięć złotych uzyskamy transmisję w jakości Full HD 1080p, a także możliwość odtworzenia zapisu gali przez 7 dni od jej zakończenia. W podstawowym wariancie zapis dostępny jest tylko przez 24 godziny.

Prime MMA 5: o której gala?

Gala Prime Show MMA 5 odbędzie się w sobotę (1 lipca) we wrocławskiej Hali Orbita. W jej ramach odbędzie się 12 bardzo ciekawych pojedynków. Początek gali zaplanowany jest na godzinę 20:00.