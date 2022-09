Na zdjęciu: Prime Show MMA

Prime MMA 3: transmisja gali. Gdzie obejrzeć Prime MMA 3 i ile kosztuje PPV? W sobotni wieczór już po raz trzeci będziemy świadkami gali organizowanej przez organizację Prime MMA. Tym razem w walce wieczoru zmierzą się dwie kobiety – Paulina Hornik i Martyna “Pysia” Zbirańska.

Prime Show MMA 3: gdzie oglądać?

Zarządzana przez Kasjusza “Don Kasjo” Życińskiego organizacja nie zwalnia tempa i już w sobotę zorganizuje trzecią w historii galę. Tym razem klatka, w której stoczonych zostanie 12 pojedynków, zagości w Radomsku. Kibice, którzy nie będą mogli zasiąść na trybunach i obejrzeć walk na żywo”, całą galę będą śledzić dzięki transmisji w systemie PPV, która będzie prowadzona na internetowej stronie primemma.tv. To jedyna legalna możliwość obejrzenia transmisji. Sprawdź również gdzie obstawiać Prime MMA 3.

Prime Show MMA 3 PPV: cena, gdzie kupić?

Jak już wspomnieliśmy transmisja z gali Prime MMA 3 będzie prowadzona w systemie PPV, do czego fani freakfightowych gal są już przyzwyczajeni. Dostęp do transmisji sobotniej gali będzie można wykupić na stronie organizatora primemma.tv. Do wyboru są dwa pakiety.

W podstawowym pakiecie, który kosztuje 34,99 zł otrzymujemy możliwość obejrzenia gali “na żywo” w jakości 720p, a także możliwość odtworzenia jej zapisu przez 24 godziny od zakończenia gali. Rozszerzony pakiet, którego koszt wynosi 39,99 zł, gwarantuje transmisję w wyższej rozdzielczości 1080p. Ponadto zapis gali jest dostępny przez 7 dni.

Prime MMA 3: o której gala?

Podczas gali Prime MMA 3 obejrzymy 12 pojedynków. Jako walka wieczoru zapowiadany jest pojedynek Pauliny Hornik z Martyną “Pysią” Zbirańską. Wcześnie będziemy mogli emocjonować się innymi konfrontacjami, a cała gala odbędzie się 1 października (sobota) o godzinie 20:00.