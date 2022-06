PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek i Robert Lewandowski

Polska – Walia: transmisja w telewizji oraz stream online. W środowy wieczór reprezentacja Polski rozegra pierwsze z czterech czerwcowych spotkań w Lidze Narodów. Dla Biało-czerwonych jest to również element przygotowań do finałów mistrzostw świata. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie telewizji i jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji online.

Liga Narodów A, grupa 4. Polska Walia 1.85 3.75 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2022 12:50 .

Polska – Walia, gdzie obejrzeć

Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie kolejnej edycji Ligi Narodów rozegra we Wrocławiu, gdzie podejmować będzie teoretycznie najsłabszego przeciwnika w grupie – reprezentację Walii. W czerwcu drużynę Czesława Michniewicza czekają jeszcze dwa pojedynki z Belgią i jeden z Holandią.

Selekcjoner reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie powołał szeroką kadrę i jak zapowiedział podczas jednej z konferencji prasowej będzie chciał sprawdzić w akcji większość zawodników. Przeciwko Walii polska drużyna ma zagrać w mocnym zestawieniu, z Robertem Lewandowski w wyjściowym składzie na czele.

Bilans bezpośrednich spotkań obu drużyn jest bardzo korzystny dla Polski, która wygrała pięć z ośmiu meczów. Walijczycy sposób na pokonanie polskiego zespołu znaleźli tylko raz. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Polska – Walia.

Polska – Walia, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie Ligi Narodów rozpocznie się o godzinie 18:00 i oczywiście będzie można obejrzeć je w polskiej telewizji. Mecz transmitowany będzie na kanałach Polsat Spor Premium 1 i TV Sport.

Polska – Walia: transmisja na żywo za darmo

Mecz Polska – Walia za pośrednictwem internetu będziemy mogli obejrzeć za darmo między innymi korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej darmowy dostęp, co umożliwia promocja przygotowania przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Polska – Walia, transmisja online

Mecz Polska – Walia będzie oczywiście dostępny także za pośrednictwem internetu. Spotkanie obejrzymy na dwa sposoby – korzystając z usługi Polsat Box Go, do której dostęp można uzyskać za darmo (powyżej informacje co trzeba zrobić) lub na internetowej stronie TVP Sport.

Mecz Polska – Walia z Tetrykami

Rywalizację reprezentacji Polski z Walią będzie można śledzić również w towarzystwie dwóch dziennikarzy Goal.pl – Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza. Start transmisji na youtubowym kanale Goal.pl od 17:30.

Polska – Walia, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do środowego spotkania przystąpią reprezentanci Polscy. Takiego zdania są również bukmacherzy patrząc na kursy oferowane przez nich na ten mecz. Na wygraną Biało-czerwonych wynoszą do 1.85.

