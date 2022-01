Polska – Niemcy: gdzie oglądać mecz?

PressFocus Na zdjęciu: Polska pokonała Białoruś w drugim meczu turnieju

We wtorek reprezentacja Polski w piłce ręcznej zmierzy się z Niemcami w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy. Tym razem nasi rodacy powalczą o wyjście do play-offów z pierwszego miejsca. Czy Biało-Czerwonym uda się sprawić niespodziankę? Tego dowiemy się wieczorem, ale teraz możesz sprawdzić, gdzie oglądać mecz!

Polska – Niemcy: kiedy i gdzie?

Reprezentacja Polski zagra z Niemcami już o godzinie 18:00. To właśnie wtedy w grupie D rozpocznie się ostatnia, trzecia kolejka. Nasi rodacy tym razem powalczą z najtrudniejszym rywalem, czyli Niemcami. Biało-Czerwoni są underdogiem, co pokazują kursy wystawione przez bukmacherów, ale na pewno stać ich na sprawienie niespodzianki. Dotychczas na swoim koncie mają dwie wygrane – pokonali kolejno Austrię oraz Białoruś. Nasi zachodni sąsiedzi mają identyczny wynik, ale z gorszym bilansem bramkowym. Spotkanie Polski z Niemcami będzie jednym z najciekawszych wydarzeń sportowych, jakie czekają nas we wtorek. W końcu nasi rodacy walczą o wyjście do fazy pucharowej z pierwszego, a nie drugiego miejsca. To dość ważne starcie i może pośrednio decydować o dalszych losach Polaków w mistrzostwach Europy.

Polska – Niemcy: gdzie oglądać?

Mecze mistrzostw Europy w piłkę ręczną w przeciwieństwie do np. innych dyscyplin są transmitowane przez telewizje tylko w Eurosporcie. Aby otrzymać możliwość oglądania kanałów od tego dostawcy należy zapłacić, a koszt wcale nie jest mały – średni miesięczny wydatek to aż kilkadziesiąt złotych. Prawdopodobnie ze względu na słabe wyniki Polaków w poprzednich miesiącach, TVP nie zdecydowało się na wykupienie praw do pokazywania transmisji.

Istnieje jednak możliwość legalnego oglądania meczu Polska – Niemcy w internecie. Taką transmisję znajdziesz m.in. w STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera, zalogować się na nie i zagrać dowolny kupon. O szczegółach dowiesz się z artykułu, który został wyżej podlinkowany.