Polska – Litwa: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski w piątek zagra pierwsze spotkanie w 2025 roku. Na start czeka ich mecz z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Podopieczni Michała Probierza będą zdecydowanym faworytem starcia na Stadionie Narodowym. Konfrontacja z 142. drużyną rankingu FIFA to nie tylko okazja, aby od zwycięstwa rozpocząć walkę o awans na mundial, ale także olbrzymia szansa na przełamanie passy meczów bez zwycięstwa.

Po raz ostatni kibice “Biało-Czerwonych” mogli świętować wygraną reprezentacji we wrześniu ubiegłego roku po meczu ze Szkocją (3:2). Od tego czasu nasza drużyna zaliczyła jeden remis i poniosła cztery porażki, co zakończyło się spadkiem z Ligi Narodów. Sprawdź typy na mecz Polska – Litwa.

Polska – Litwa: transmisja w TV

Spotkanie Polska – Litwa w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w piątek (21 marca) o godzinie 20:45. Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie starcie skomentuje duet Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Polska – Litwa: transmisja online

Mecze reprezentacji Polski można oglądać także w internecie. Piątkowe starcie w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata 2026 będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Litwa: kto wygra?

Polska – Litwa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują pewne zwycięstwo reprezentacji Polski, na co wskazują kursy oferowane na piątkowy mecz. Zwycięstwo “Biało-Czerwonych” oszacowano ze współczynnikiem ok. 1.15. Natomiast wygraną reprezentacji Litwy można dodać do kuponu z kursem ok. 22.0.

Polska Litwa 1.15 8.20 22.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2025 06:07 .

Gdzie oglądać mecz Polska – Litwa? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska – Litwa? Mecz odbędzie się w piątek (21 marca) o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

