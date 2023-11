Polska - Japonia: transmisja w TV i online. Biało-czerwoni rozpoczną w sobotę rywalizację w finałach Mistrzostw Świata do lat 17. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska - Japonia.

IMAGO/Michał Stańczyk/Cyfrasport Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski

Polska – Japonia, gdzie oglądać?

W sobotę prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 17 rozpocznie rywalizację w rozgrywanych w Indonezji Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni rywalizować będą grupie D z zespołami Argentyny, Japonii i Senegalu. Pierwszym ich rywalem będzie zespół z kraju kwitnącej wiśni.

Szkoleniowiec polskiego zespołu podczas turnieju będzie miał do dyspozycji zaledwie 14 zawodników z pola. To oczywiście efekt nieodpowiedzialnego zachowania czterech piłkarzy, którzy w jego efekcie zostali dyscyplinarnie odesłani do domu. FIFA nie wyraziła natomiast zgody na uzupełnienie kadry o innych piłkarzy.

Pierwszy mecz turnieju Polska – Japonia, który rozegrany zostanie w sobotę (11 listopada) o godzinie 10:00 polskiego czasu, będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Polska – Japonia, transmisja w TV

Mecz Polska – Japonia, który rozegrany zostanie w Bandung, będzie transmitowany “na żywo” w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Polska – Japonia, transmisja online

Sobotnie spotkanie Biało-czerwonych można również śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie na internetowych stronach sport.tvp.pl oraz FIFA.

Polska – Japonia, kiedy i o której?

Pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata do lat 17, w którym zmierzy się z Japnonią, rozegrany zostanie w sobotę (11 listopada) o godzinie 10:00 polskiego czasu.