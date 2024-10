Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Chorwacja, gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski w sobotę doznała drugiej porażki w obecnej edycji Ligi Narodów. Przed własną publicznością uległa 1:3 Portugalii i zajmuje trzecie miejsce w grupowej tabeli. We wtorkowy wieczór Biało-czerwonych czeka kolejny pojedynek, tym razem z Chorwacją. Dla drużyny Michała Probierza będzie to nie tylko okazja do rehabilitacji, ale również do rewanżu za wrześniową porażkę w Osijeku.

Faworytem meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie są goście z Chorwacji. Biało-czerwoni nie pozostają jednak bez szans i z pewnością będą chcieli zaprezentować się kibicom zdecydowanie lepiej niż miało to miejsce w sobotę. Sprawdź typy na mecz Polska – Chorwacja.

Polska – Chorwacja, transmisja w TV

Spotkanie Polska – Chorwacja rozegrane zostanie we wtorek (15 października) o godzinie 20:45. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Tym razem w rolę komentatorów wcielą się Mateusz Borek i Marcin Żewłakow.

Polska – Chorwacja, transmisja online

Wtorkowy mecz Polska – Chorwacja będzie można oglądać także drogą internetową. Taką transmisję będzie można znaleźć na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Polska – Chorwacja, kto wygra?

Polska – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Standardowe kursy bukmacherów wskazują kto jest według nich faworytem wtorkowego meczu. To reprezentacja Chorwacji, na wygraną której zakład można postawić po kursie 2.40.

