Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kurek

Polska – Brazylia, gdzie oglądać Ligę Narodów?

W czwartek rozpocznie się rywalizacja w turnieju finałowym Ligi Narodów. Jednym z uczestników jest reprezentacja Polski, która o triumf w tych rozgrywkach będzie walczyć przed własną publicznością w Łodzi. W ćwierćfinałowym pojedynku podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Brazylią. Dla Biało-czerwonych będzie to okazja do rewanżu za porażkę 1:3, której doznali w starciu z Brazylijczykami na początku czerwca.

Do czwartkowego meczu w roli faworyta przystąpią reprezentanci Polski, dla których Liga Narodów to jeden z etapów przygotowań do najważniejszych w tym roku turnieju, który odbędzie się w ramach Igrzysk Olimpijskich. Spotkanie z Brazylią będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Polska – Brazylia, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz Polska – Brazylia rozegrany zostanie w czwartek (27 czerwca) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Rywalizację skomentują Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.

Polska – Brazylia, transmisja za darmo

Polska – Brazylia: kto wygra?

Kto awansuje do półfinału Ligi Narodów? Polska 100% Brazylia 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Polska

Brazylia

Gdzie oglądać mecz Polska – Brazylia? Mecz Polska – Brazylia można oglądać w usłudze STS TV z kodem GOAL400 oraz na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. O której mecz Polska – Brazylia? Spotkanie Polska – Brazylia rozegrane zostanie w czwartek (27 czerwca) o godzinie 20:00.

