Polska – Anglia: transmisja w TV oraz stream online. Mecz grupy I eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku rozegrany zostanie w środę (8 września) o godzinie 20:45. Zobacz gdzie obejrzeć mecz Polska – Anglia.

Polska – Anglia, gdzie oglądać

Środowe spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie dla obu zespołów już szóstym meczem w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. Reprezentacja Anglii jest na bardzo dobrej drodze do wywalczenia awansu, bowiem jak dotąd nie straciła jeszcze ani jednego punktu i pewnie przewodzi w tabeli grupy I. Reprezentacja Polski na swoje konto zapisała do tej pory 10 punktów i zajmuje drugą lokatę.

We wrześniu obie drużyny zapisały na swoje konto po sześć punktów. Biało-Czerwoni pokonali 4:1 Albanię i 7:1 San Marino, natomiast Anglicy dwukrotnie zwyciężyli 4:0 – najpierw z Węgrami, a następnie z Andorą. Do środowego meczu z Polską również przystąpią w roli faworyta do zwycięstwa.

Obie drużyny w ramach eliminacji do katarskiego mundialu mierzyły się już ze sobą 31 marca na londyńskim Wembley. Gospodarze wygrali wówczas 2:1. Jak będzie w środę? Dowiedz się więcej – sprawdź nasz typ na mecz Polska – Anglia.

Kiedy mecz Polska – Anglia?

Spotkanie eliminacji mistrzostw świata, w którym reprezentacja Polski zagra przed własną publicznością z Anglią rozegrane zostanę 8 września (środa) o godzinie 20:45. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Polska – Anglia: transmisja w TV na żywo

Środowe spotkanie eliminacji mistrzostw świata naturalnie będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Z meczu Polska – Anglia: transmisja w TV będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1. Na kanałach Telewizji Polskiej mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Polska – Anglia, transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, będzie dostępna w internecie. Mecz Polska – Anglia online na żywo dostępny będzie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz za aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na urządzenia z systemami Android i iOS.

Polska – Anglia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa w środowym meczu w Warszawie są podopieczni Garetha Southgate’a. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na mecz Polska – Anglia.

Polska Anglia 5.50 3.80 1.73 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. września 2021 11:11 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin