Wisła Kraków o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski zagra we wtorkowy wieczór z Polonią Warszawa. Mecz na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Polonia - Wisła w TV i online.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Polonia – Wisła, gdzie oglądać?

Broniąca trofeum Wisła Kraków w meczu 1/8 finału Pucharu Polski zmierzy się na wyjeździe z innym pierwszoligowcem – Polonią Warszawa. Faworytem tej rywalizacji jest Biała Gwiazda, która bardzo solidnie spisuje się pod wodzą Mariusza Jopa. Dobra forma pozwoliła jej nie tylko awansować do 1/8 finału krajowego pucharu, ale przebić się również do pierwszej ósemki ligowej tabeli.

Polonia we wtorek będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Nie przystąpi jednak do meczu w najlepszych humorach, co jest efektem ostatniej ligowej porażki 1:2 ze Zniczem Pruszków. Na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej możemy jednak spodziewać się zaciętego pojedynku. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Polonia – Wisła, transmisja w TV

Spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Polonią Warszawa i Wisłą Kraków rozegrane zostanie we wtorek (3 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja meczu w TV dostępna będzie na kanale TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Sławomir Kwiatkowski i Kazimierz Węgrzyn.

Polonia – Wisła, transmisja online

Wtorkowy mecz o awans do ćwierćfinału będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl.

Polonia – Wisła, kto wygra?

Kto awansuje do 1/4 finału? Polonia

Wisła Polonia

Wisła 0 Votes