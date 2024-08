PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Polonia Warszawa – Warta Poznań: gdzie oglądać?

Mecz ten to spotkanie dwóch zespołów, które są na dnie tabeli Betclic 1. ligi. Polonia z dorobkiem tylko jednego punktu zamyka Betclic 1. ligę, zaś Warta, która ma o trzy oczka więcej znajduje się tuż nad strefą spadkową – na ostatnim bezpiecznym miejscu. Punktów wspólnych te drużyny mają jednak więcej, bowiem obie także zmieniły już trenera. Najpierw uczyniła to Polonia, a ostatnio spadkowicz z PKO Ekstraklasy. Dlatego też trudno przewidzieć, czego można spodziewać się tego wieczoru w Warszawie.

Sprawdź typy, kursy oraz przewidywana na ten mecz.

Polonia Warszawa – Warta Poznań: transmisja TV

Mecz ten dostępny będzie na antenie TVP Sport. Początek rywalizacji w Warszawie już w piątek 23 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:30.

Polonia Warszawa – Warta Poznań: stream online

Spotkanie Polonii Warszawa z Wartą Poznań, tak, jak każdy mecz Betclic 1. ligi będzie można obejrzeć także aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z usługi Betclic TV. Aby móc w ten sposób obejrzeć ten mecz wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL, a następnie wpłacić na konto dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polonia Warszawa – Warta Poznań: kto wygra?

Kto wygra? Polonia Warszawa 0% Remis 0% Warta Poznań 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Polonia Warszawa

Remis

Warta Poznań

Polonia Warszawa – Warta Poznań: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Kurs na zwycięstwo Polonii to około 2.36, zaś na trzy punkty gości z Poznania wyceniane są na 2.80. Remis to kurs po współczynniku 3.35.

Polonia Warszawa Warta Poznań 2.24 3.32 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 06:12 .

Kiedy odbędzie się mecz Polonia Warszawa – Warta Poznań? Początek meczu w piątek 23 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:30. Gdzie będzie można obejrzeć mecz Polonia Warszawa – Warta Poznań? Spotkanie transmitowane będzie na antenie TVP Sport, w aplikacji oraz na stronie sport.tvp.pl a także w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.