Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola: gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich spotkań Betclic 1. ligi będzie rywalizacja w Warszawie, gdzie Polonia podejmie zespół Stali Stalowa Wola. Wszystko wskazuje na to, że dla gości może to być jedna z ostatnich szans na utrzymanie w lidze. Porażka w tym starciu de facto skutkować będzie spadkiem z ligi. Z kolei Polonia walczy o strefę barażową o awans do PKO Ekstraklasy.

Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola: transmisja TV

Mecz pomiędzy Polonią Warszawa a Stalą Stalowa Wola nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek meczu w sobotę 3 maja 2025 roku o godzinie 17:30.

Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola: stream online

Spotkanie będzie dostępne za to w internecie, a to za pomocą strony sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Ten mecz można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola: kto wygra?

Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Polonia Warszawa. Kurs na trzy punkty zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 1.82. Z kolei remis można postawić za około 3.55. Jeśli zaś chcemy zagrać na trzy punkty gości ze Stalowej Woli, to to można postawić za 3.85.

Polonia Warszawa Stal Stalowa Wola 1.82 3.55 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2025 10:18 .

Kiedy odbędzie się mecz Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola? Początek meczu w sobotę 3 maja 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola? Mecz można obejrzeć na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl oraz w Betclic TV.

