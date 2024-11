Polonia Warszawa - Stal Rzeszów to jeden z poniedziałkowych meczów 15. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, czy starcie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Polonia – Stal, gdzie oglądać?

Polonia Warszawa podejdzie do kolejnego ligowego spotkania, będąc niepokonana w dwóch ostatnich meczach. Czarne Koszulce zremisowały ostatnio ze Stalą Stalowa Wola (1:1). Wcześniej natomiast pokonali GKS Tychy (2:1). Stal Rzeszów to z kolei ekipa, która została zweryfikowana przez pretendentów do awansu. Zespół Marka Zuba uległ kolejno Ruchowi Chorzów (0:2) i ŁKS-owi (2:4).

Polonia – Stal, transmisja w TV

Poniedziałkowej potyczki na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej z udziałem Polonii Warszawa i Stali Rzeszów nie będzie można zobaczyć w żadnej tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane tylko w internecie.

Polonia – Stal, transmisja online

Poniedziałkowe starcie będzie można oglądać na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja ze spotkania Polonia Warszawa – Stal Rzeszów zacznie się o godzinie 17:00. Ponadto rywalizację w ramach 15. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Polonia – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia z wytypowaniem faworyta. Typ na wygraną Polonii kształtuje się w wysokości 2.36. Remis oszacowano a 3.45. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Stali została wyceniona na 2.65.

Polonia Warszawa Stal Rzeszów 2.47 3.45 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2024 08:18 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia – Stal? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia – Stal? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (4 listopada) o godzinie 17:00.

