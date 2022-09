PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Pogoń – Lech: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Mecz 9. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Lechem Poznań to jedno z ciekawszych spotkań tej serii gier. Oba zespoły znajdują się obecnie w bardzo dobrej formie, dlatego zapowiada się bardzo interesujące widowisko, które powinno przyciągnąć każdego fana polskiej ligi. Początek meczu o godzinie 15:00.

Pogoń – Lech, gdzie oglądać

Pogoń w ostatnich sześciu meczach odniosła aż cztery zwycięstwa pokonując Jagiellonię, Wartę, Zagłębie i Koronę Kielce. Portowcy porażkę ponieśli jedynie z Rakowem Częstochowa, a punktami podzielili się z Wisłą Płock. Zespół ze Szczecina po odpadnięciu z europejskich pucharów prezentuje się z całkiem niezłej strony, co będzie mógł udowodnić w meczu z mistrzem Polski.

Lech notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu w PKO Ekstraklasie, wygrywając z Piastem, Lechią i Widzewem. Dobry bilans zaburza nieco czwartkowa porażka z Villarreal w meczu Ligi Konferencji, jednak Kolejorz pokazał się z bardzo dobrej strony przegrywając 3:4 po golu z ostatniej minuty. Poznaniacy po słabym początku rozgrywek teraz nawiązali do poprzedniego, dobrego sezonu, dlatego w meczu z Pogonią możemy spodziewać się zaciętej rywalizacji.

Pogoń – Lech, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie 9. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z meczu Pogoń Szczecin – Lech Poznań będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 15:00.

Pogoń – Lech, transmisja online

Mecz Pogoni Szczecin z Lechem Poznań kibice PKO Ekstraklasy będą mogli śledzić również w Internecie. Możliwość taką daje serwis CANAL+ Online, gdzie są dostępne wszystkie mecze polskiej ligi. Standardowy miesięczny abonament z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 45 zł. My, zachęcamy jednak do skorzystania z naszej oferty, w ramach któej jeśli zdecyduje się zapłacić za sześć miesięcy abonamentu z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270. Łatwo policzyć, że tym samym zaoszczędzicie aż 90 zł.

Pogoń – Lech, kursy bukmacherskie

W niedzielnym spotkaniu Pogoni z Lechem to Portowcy są nieznacznymi faworytami, a kursy na zwycięstwo drużyny ze Szczecina wynoszą około 2,45. Typy na wygraną obecnego mistrza Polski są nieco wyższe i oscylują wokół 2,95. Najmniej prawdopodobnym rezultatem według bukmacherów jest remis w tym spotkaniu.

Pogoń Szczecin Lech Poznań 2.46 3.40 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2022 08:13 .