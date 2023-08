fot. Imago / Krzysztof Cichomski / Newspix.pl Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Linfield, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin z zamiarem postawienia kropki nad “i” podchodzi do starcia z Linfield w eliminacjach do Ligi Konfrencji Europy. Portowcy do swojego meczu podejdą po zwycięstwie w PKO Ekstraklasie z Widzewem Łódź (2:1). Ogólnie w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, ekipa Jensa Gustafssona zaliczyła trzy z rzędu zwycięstwa.

Linfield to natomiast team, który ostatnio zaliczył trzy z rzędu porażki. Po przegranej batalii z Pogonią (2:5) najbliższy rywal szczecińskiej ekipy zaliczył też porażkę w spotkaniu towarzyskim z Bangor (1:2).

Pogoń Szczecin – Linfield, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport.

Pogoń Szczecin – Linfield, transmisja online

Rywalizację z udziałem Pogoni i Linfield będzie można także zobaczyć w internecie. Spotkanie będzie dostępne na stronie internetowe Sport.tvp.pl. Jednocześnie rywalizacja będzie także dostępna w aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na smartfony, tablety, czy Smart TV.

Pogoń Szczecin – Linfield, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają wątpliwości, że faworytem spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Pogoni wynosi 1.33.

