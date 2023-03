Pogoń - Korona: transmisja w TV i online. W jednym z sobotnich meczów 25. kolejki PKO Ekstraklasy, walczący o podium Portowcy podejmować będzie jednego z kandydatów do spadku. Sprawdź gdzie oglądać mecz Pogoń - Korona.

Pogoń – Korona, gdzie oglądać?

Pogoń w ostatnich kolejkach spisuje się w kratkę, wygrane mecze przeplatając porażkami. W ostatniej kolejce Portowcy skromnie 1:0 pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin. Aktualnie zajmują czwarte miejsce w tabeli tracąc tylko jeden punkt do Lecha Poznań.

W sobotę Pogoń będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale czeka ją bardzo trudne zadanie. Do Szczecina przyjedzie drużyna Korony, która co prawda znajduje się obecnie w strefie spadkowej, ale z czterech ostatnich meczów wygrała trzy, co pozwala jej optymistycznie myśleć w kwestii walki o utrzymanie. W Kielcach zdają sobie sprawię, że każdy punkt może być na wagę złota. Sprawdź nasze typy na mecz Pogoń – Korona..

Pogoń – Korona, transmisja w TV

Sobotnie spotkanie 25. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Pogoń zmierzy się z Koroną, rozpocznie się o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.

Pogoń – Korona, transmisja online

Rywalizację Pogoni z Koroną obejrzymy również za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe dzięki usłudze CANAL+ online.

Pogoń – Korona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w sobotnim meczu zdecydowanie większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Z kolei kursy na wygraną Korony przekraczają 6.00.

Pogoń Szczecin Korona Kielce 1.62 4.40 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2023 11:19 .

